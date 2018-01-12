نهب مركز لتوزيع الغذاء في فنزويلا من قبل مئات الجوعى

كاراكاس(صدى):

تعرض مركز لتوزيع الغذاء، ومتجر كبير في ولاية ميريدا بغرب فنزويلا، لعملية سرقة من مئات الجوعى، إلى جانب تصيدهم لماشية ترعي في الحقول؛ نتيجة نقص الغذاء في أنحاء البلاد.

وأعلن العضو المعارض بالبرلمان عن ولاية ميريدا كارلوس باباروني أمس الخميس، مصرع 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرون في الفوضى المستمرة منذ يومين، لكنه لم يذكر الملابسات.

وأكد باباروني أن الأحداث الأخيرة شهدت نهب شاحنة تنقل ذرة ومركزاً لتوزيع الغذاء ومتجراً تديره الدولة، وذلك بعد 4 أعوام من الكساد.