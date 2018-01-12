سيدة تبيع طفلها للاغتصاب الجماعي

برلين(صدى):

أقدمت سيدة ألمانية تبلغ من العمر 47 عاما، على تقديم طفلها البالغ من العمر 9 سنوات إلى مجموعة من الأشخاص لاغتصابه مقابل مبالغ مالية .

تمكنت شرطة مدينة فرايبورغ الألمانية من توقيف 8 أشخاص للاشتباه بمشاركتهم في اغتصاب الطفل من بينهم جندي في الجيش الألماني ووالدة الطفل وشريك حياتها ، عقب ورود بلاغ من مجهول يفيد بالجريمة البشعة.

وأوضح الادعاء العام في مدينة فرايبورغ الألمانية في تصريحات لصحف محلية ، أنه تم تحرير الطفل ونقله إلى رعاية الحكومة ، وجاري التحقيق مع المشتبه بهم والمشاركين في هذه الجريمة البشعة بينهم أم الطفل وشريك حياتها وجندي بالجيش الألماني.