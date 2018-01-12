متابعات(صدى):

تتضمن عملية الاتجار بالبشر استغلال الضحايا في أعمال غير مشروعة، من خلال إجبار الضحايا على القيام بأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو العبودية تحت تهديدهم، وإخضاعهم للعبودية رغما عنهم واستخدامهم وتسخيرهم على العمل القسري أو ممارسة الدعارة.

ويعد الهدف الأول من الاتجار بالبشر بأنواعه المختلفة هو الربح ، وكلما كان الوضع الاقتصادي في البلد متدهور كلما زادت انتهاز الفرصة للمتاجرة بالبشر.

وبلغت قيمة أرباح العالقين بأحد أشكال العبودية الحديثة 24.9مليون، بينما 99 مليار دولار أرباح التجار السنوية من الاستغلال الجنسي.

وبلغت نسبة أرباح التجار السنوية من كافة الأشكال 150 مليار دولار، ونسبة الاستغلال الجنسي 19%، واستغلال العمل بلغ نسبة 64% .