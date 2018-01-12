بعد إلغاء زيارته.. مصدر بريطاني: لم نكن نعلم بموعد زيارة ترامب

لندن(صدى):

كشف مصدر حكومي بريطاني، أنه لم يتم إخبار الحكومة بموعد زيارة الرئيس ترامب بشكل رسمي، وذلك بعد قرار ترامب بإلغاء زيارته للندن.

وتشير الوقائع إلى افتتاح السفارة الأمريكية، التي تكلف بناؤها 750 مليون جنيه إسترليني، في محفل رسمي خلال شهر فبراير المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي كان يخطط لزيارة بريطانيا في 2018، كما أن قراره جاء منافيًا لتصريحات رئيسة الحكومة تيريزا ماي، والتي خرجت لتؤكد أن ترامب على موعد مع زيارة رسمية في بلادها.