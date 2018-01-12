6 طرق للتعامل مع الزوجة المزعجة

نورة الشهري (صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه ليسهل على الزوج التعامل مع الزوجة المزعجة، عليه ان يهتم اولا بمعرفة سبب ذلك، فلماذا هي مزعجة، ولماذا تسبب له الانزعاج الدائم، فاذا توصل الزوج للسبب وراء ذلك تمكن من معالجة الامر بنفسه ووضع آلية خاصة به للتعامل معها .

1- الصبر عليها

تُطالب المرأة طوال الوقت بالصبر على الرجل وعلى طباعه، فلا بأس ان حدث العكس وتحلى الرجل بالصبر في التعامل معها هي الاخرى اذا ما تعرضتت لامر ما او مشكلة او تقصير ما جعلها تبدو مزعجة في نظر زوجها، فصبر الزوج على زوجته مطلوب ايضا لتنجح الحياة الزوجية وتستمر.

2- الانصات لها

لا تهمل الانصات لزوجتك ابدا، فهي تحتاج ان تنصت اليها باهتمام لتدرك تقديرك لها واحترامك لكلامها ورأيها فهي تسعد بالتعبير عن وجهة نظرها .

3- تخصيص وقت لقضائه معها

عليك عزيزي الزوج ان تشعرها باهميتها في حياتك وبحرصك على التواصل معها، ففي ذلك هدوء لها ولنفسيتها .

4- اظهار المشاعر وقول كلمات معسولة لها

هل فكرت في اثر الكلام الطيب على الزوجة، هل تحرص على مدحها وتقديرها بطريقة رومانسية، هل تهتم بقول كلام جميل ومعسول لها، هل تهتم بالتعبير عن مشاعرك تجاهها، عليك ان تجيب عن ذلك واذا كانت الاجابة (لا)، اعلم ان ذلك هو سبب كون زوجتك مزعجة .

5- احرص على دعمها ومساندتها

لن تكون زوجتك مزعجة ابدا اذا كنت لها الداعم والسند في كل ما يقلقها من امور الدنيا، لانها ستقدر وقوفك بجانبها فكن دائما بالقرب منها وعلى استعداد لتلبية ندائها .

6- الاهتمام بها

من الطبيعي ان تبدو الزوجة مزعجة اذا ما تعرضت لاهمال زوجها، لذا عليك عزيزي الزوج بالاهتمام بها وبتلبية احتياجاتها كانثى .

واخيرا، جرب تطبيق كل ما سبق وستلاحظ فرقا كبيرا بعد ذلك، فلن يكن وجود للزوجة المزعجة في حياتك، انما ستجد زوجة سعيدة هانئة في بيتها تطير كالفراشة تملؤه فرح وبهجة وسعادة .