6 طرق للتعامل مع الزوجة المزعجة
قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه ليسهل على الزوج التعامل مع الزوجة المزعجة، عليه ان يهتم اولا بمعرفة سبب ذلك، فلماذا هي مزعجة، ولماذا تسبب له الانزعاج الدائم، فاذا توصل الزوج للسبب وراء ذلك تمكن من معالجة الامر بنفسه ووضع آلية خاصة به للتعامل معها .
1- الصبر عليها
تُطالب المرأة طوال الوقت بالصبر على الرجل وعلى طباعه، فلا بأس ان حدث العكس وتحلى الرجل بالصبر في التعامل معها هي الاخرى اذا ما تعرضتت لامر ما او مشكلة او تقصير ما جعلها تبدو مزعجة في نظر زوجها، فصبر الزوج على زوجته مطلوب ايضا لتنجح الحياة الزوجية وتستمر.
2- الانصات لها
لا تهمل الانصات لزوجتك ابدا، فهي تحتاج ان تنصت اليها باهتمام لتدرك تقديرك لها واحترامك لكلامها ورأيها فهي تسعد بالتعبير عن وجهة نظرها .
3- تخصيص وقت لقضائه معها
عليك عزيزي الزوج ان تشعرها باهميتها في حياتك وبحرصك على التواصل معها، ففي ذلك هدوء لها ولنفسيتها .
4- اظهار المشاعر وقول كلمات معسولة لها
هل فكرت في اثر الكلام الطيب على الزوجة، هل تحرص على مدحها وتقديرها بطريقة رومانسية، هل تهتم بقول كلام جميل ومعسول لها، هل تهتم بالتعبير عن مشاعرك تجاهها، عليك ان تجيب عن ذلك واذا كانت الاجابة (لا)، اعلم ان ذلك هو سبب كون زوجتك مزعجة .
5- احرص على دعمها ومساندتها
لن تكون زوجتك مزعجة ابدا اذا كنت لها الداعم والسند في كل ما يقلقها من امور الدنيا، لانها ستقدر وقوفك بجانبها فكن دائما بالقرب منها وعلى استعداد لتلبية ندائها .
6- الاهتمام بها
من الطبيعي ان تبدو الزوجة مزعجة اذا ما تعرضت لاهمال زوجها، لذا عليك عزيزي الزوج بالاهتمام بها وبتلبية احتياجاتها كانثى .
واخيرا، جرب تطبيق كل ما سبق وستلاحظ فرقا كبيرا بعد ذلك، فلن يكن وجود للزوجة المزعجة في حياتك، انما ستجد زوجة سعيدة هانئة في بيتها تطير كالفراشة تملؤه فرح وبهجة وسعادة .
برق[ عدد التعليقات: 11437 ] نشر منذ 4 ساعات
بس اشوفكم ماجبتوا طاري للعقال والخيزران المربص بالماء شهر 🤔🤔
كل اللي قلتوه الصبر علاها والاستماع لها ومن هالخراميط
اختصروها كلها وقولو خيزرانه بريالين وتكفي 😘
بنت النور[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 3 ساعات
ول ول وليه التعذيب انتو بس فكونا من شركم وتقبل كل امور الحياه بكل عقلانيه وكبر راسك حبتين صدقني مامن ازعاج ☺️
برق[ عدد التعليقات: 11437 ] نشر منذ 3 ساعات
بنت النور
احيانا تكون الخيزرانه من ورد 😘 خااااااااصه اذا كانت الزوجه نعّومي
وكذا
لكن بعضهن ودّك ماهو خيزرانه 😤 ودّك بمشعاب خاصة اذا كانت
جلمه ولافيها زين
فوق ان اَهلها غشو زوجها وتخلصو منها تبي تدبل كبد الرجال
الا مشعاب بين عيونها 😁
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11775 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل النقاط اعلاه مهمه بالنسبه للمراه 😊
لذلك ايها الزوج طبق النقاط اعلاه
وهتكون الامور سلسه 😊
برق[ عدد التعليقات: 11437 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليمامة
عسى ربي يطبق عليك طبق من السماء كله خير 😁
انتي صاحيه والا مهبوله ؟؟؟؟ تبينه يروح يغير للورع فالحمام ؟؟ 😤😤
..
اليمامة
الاسم جديد والمشاركات واجد
ابتس انتي من ؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 15248 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل نقاط مطلوبه من الرجل لتعامل مع المراة
اما موضوع الضرب فلا يجوز ضربها
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11775 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقم ١… للصبر حدود 😁 عليك تحملها ايها الزوج لاخر نفس بس بعد هيك اذا زودتها معك عليك استخدام الحلول البديله😊
.رقم ٢..نعم عليك الانصات لها بكل حالاتها …ولتكن لغة الحوار سيدة الموقف …حكايه فرض الراي مرفوض والتهميش ايضا مرفوض …اما ان كانت حواراتها تافهه ومواضيعها لاقيمة لها عطها بلوووووك 😁
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.رقم ٣…تخصيص وقت نعم حق من حقوقها
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.رقم ٤… البوح بالمشاعر وليه دخيلك ماتبوح لها وتسمعها كلام حلو 😤 بالنهايه انسانه لها مشاعر واحاسيس لابد ترضي غرور عاطفتها …مو تجي تحكي وتقول زوجتي مو رومنسيه …اكيد هتكون هيك طالما عايشه معك يامتصحر 😤 الكلام ببلاش بس درب لسانك عليه …لان اشكالكم يجي لسانه تشنج من الكلمه الحلوه مو متعود يحس انه يسوي شي محظور 😁
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.رقم ٥…نعم اذا كانت امراءه عمليه وطموحه عليك بدعمها ومساندتها حتى لو معنويا مجرد مشاركتك لها اهتماماتها سيشعرها بالسعاده والرضى ….ترى المراءه قنووووووعه جداااااا فقط اعرها بعضا من اهتمامك 😘😘
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.رقم ٦…نعم اشعرها بانك مهتم بها وبقيمتها وشوف كيف هي تتغير معك
بنت النور[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه كفو بنت الطيار
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
السلام عليكم جميعاً – وأمسي عليكم بالخير – وبعد
بالنسبه لإسلوب الكتابه عند ( اليمامه ) قريب ل أمل الطيار
وخصوصاً – تشدك بكلمة هيك .
بالنسبه للموضوع المطروح – ويعذرني الأخوات :
بعض الزوجات أو الأخوات وحتى البنات هداهن الله ﻻ تنفع
معها ﻻ الحكمه وﻻ الرويه وﻻ تعترف بقوامة الرجل عليها
حالها يؤسف له ( هذي كيف أتعامل معها ؟ )
سؤالي أوجهه للأخوات الموجودات لو أخوك أو إبنك صادف
مثل هذه النوعية من النساء بماذا توجهينه أو تشورين عليه ؟
خصوصاً إذا كان رجل سريع الغضب والإنفعال أو على ماقيل
رجال سيده ما عنده يمين يسار .
فيه أمور فوق طاقة الرجل – ومثلها أيضاً فوق طاقة المرأه .
وكلن معذور .
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11775 ] نشر منذ 1 ساعة
يسلموووووووو😘😘
بنت النور
الله يجعل كل ايامك خير ونور
تعبنا ياختي وحنا ننصح ونتكلم لكن ماحد يفهم ولايسمع 😊
ولكن سنبقى مكافحين لاخر رمق 😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15879 ] نشر منذ 1 ساعة
نقاط بسيطه وسهله طيب 😜
بنت النور[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 53 دقيقة
اخوي ابو الجدايل اعزك الله اللي ما ينفع معها لا حكمة ولا رويه وغيره وانت طبعك سريع الغضب اولا انت امسك نفسك والحياه ماتستاهل ها الغضب والانفعال وروق على روحك ماتستاهل الدنيا
ثانيا بالنسبه للبنت يختلف اذا زوجه او اخت او بنتك الاولى اذا مانت مقصر معها وهي تستهبل كبر عقلك ومهما سوت طنشها ولا كانها في للين تتعدل ونفس الشي الاخت اما البنت يرجعلك تقدر تربيها لانها بنتك بس بالحسنى وعاد كلنا خطائيين وخير الخطائيين التوابين وكلاً له احترامه بالحياه وجوده عاد مدري كلامي صح او خطا
والله المستعان
بنت النور[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 32 دقيقة
امين بنت الطيار تسلمين يابعدي❤️