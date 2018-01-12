” الصحة ” تقدم عدة نصائح للاستمتاع بعطلة الرحلات البرية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة عدة نصائح يجب مراعاتها للاستمتاع بالعطلة ، وقالت يجب تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في الرحلة البرية ، مؤكدة على ضرورة اصطحاب أغطية وشاحات وجوارب للتدفئة .

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تجنب استخدام البنزين لإشعال النار، واحرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام، واستخدم ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، مع تجنب المأكولات الدسمة وأحرص على الغذاء الغني بالخضروات والفواكه ” .

وأضاف: ” أحذر من النوم عند الفحم أو الحطب والمكان مغلق، ومارس الأنشطة الحركية، وعند قيادة الدراجات النارية بكافة أنواعها تأكد من أخذ احتياطات الأمان خاصة خوذة الرأس ” .