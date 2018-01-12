5 صفات تؤكد أن زوجكٍ أب مثالي

أماني الغامدي(صدى):

ومن المعروف بأن الرجل عادة ما يكون له دور أساسي في الاهتمام بأبنائه على كافة المستويات والأصعدة بما في ذلك الإنفاق عليهم وتأمين مستلزماتهم كافة، ولا يقتصر دور الرجل على المسائل المادية بل يتعداه إلى أمور أخرى كثيرة كقضاء الوقت مع أبنائه، وتوجيههم وإسداء النصح لهم.

وقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 مؤشرات واضحة يمكن للمرأة أن تستدل بها على أن زوجها أب مثالي لأطفالها، على النحو التالي:

1- مساعدة المرأة في العناية بالأطفال

إن كان زوجك يمد لك يد العون ويساعدك في تنظيف طفله المبلل في الليل، أو يغير أغطية السرير، ويساعدك في الاهتمام بالطفل كلما اقتضى الأمر، فهذا يعني بأنه أب مثالي ويمكن الاعتماد عليه.

2- إدخال السرور إلى قلوب الأبناء

عندما يعمل الرجل على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبنائه، ويجيد تحويل البكاء إلى ضحك ومرح، فهذا دليل واضح على أنه يتحلى بسمات الأب المثالي.

3- المساهمة في الإرشاد والنصح

يقوم الأب المثالي عادة بتقديم النصح لأبنائه وإرشادهم في شتى مجالات الحياة. علاوة على ذلك فإنه لا يوفر أي جهد في حل مشاكل أبنائه والتضحية في سبيل تصويب أخطائهم.

4- مشاركة الأطفال في نشاطاتهم

بما أن معظم نشاطات الأطفال تتمحور حول اللعب، فإن هذه النشاطات تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للأطفال، لذا فإن قيام الرجل بمشاركة أطفاله في ألعابهم، يعتبر دلالة واضحة على أنه يهتم بهم وأنه يصلح لأن يكون أباً مثالياً لهم.

5- العدل

إن عدم تفريق الرجل بين أبنائه وإعطائهم قدراً متساوياً من الاهتمام والرعاية والحب، يدل بشكل جليّ على أنه جدير بإدارة حياة أسرته ببراعة.