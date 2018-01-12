شاب اشترى طقم أسنان للحصول على ابتسامة جذابة فتحول لوجه مضحك
أراد شاب بريطاني يٌدعى ” بين واتسون ” الحصول على ابتسامة جذابة، واشترى طاقم أسنان من إحدى شركات التجارة عبر الإنترنت لهذه الغاية، لكنه سرعان ما ندم على ذلك .
وعندما استلم الشاب طاقم أسنان، وجده يُشبه تلك المستخدمة في المشاهد الكوميدية ، ولكنه ولم يغضب من المأزق، ورأى فيه جانباً طريفاً فنشر مجموعة صور ومقاطع الفيديو، يظهر فيها مرتدياً طاقمه المضحك كالمهرج ، الذي اشتراه بـ 42 جنيه استرليني (55 دولار).
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25384 ] نشر منذ 3 ساعات
ممرضة سعوديه تقول:
جابوا واحد مسوي حادث ودخلناه العمليات بسرعة ، بعد العملية بفترة ابتدا مفعول البنج يروح وفتح عيونه وقال
أنا ميت ؟؟
قلت خل ألعب عليه شوي
رديت عليه
إيه ميت
قال يعني انتي حورية ألحين ؟؟
ابتسمت وقلت له
إيه أنا حورية
قال:
حظي واعرفه .. حتى الحورية نعال 😂😂
تستاهل محد قال لها تتحرش فيه وهو خارج التغطيه 😂