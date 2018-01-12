شاب اشترى طقم أسنان للحصول على ابتسامة جذابة فتحول لوجه مضحك

لندن(صدى):

أراد شاب بريطاني يٌدعى ” بين واتسون ” الحصول على ابتسامة جذابة، واشترى طاقم أسنان من إحدى شركات التجارة عبر الإنترنت لهذه الغاية، لكنه سرعان ما ندم على ذلك .

وعندما استلم الشاب طاقم أسنان، وجده يُشبه تلك المستخدمة في المشاهد الكوميدية ، ولكنه ولم يغضب من المأزق، ورأى فيه جانباً طريفاً فنشر مجموعة صور ومقاطع الفيديو، يظهر فيها مرتدياً طاقمه المضحك كالمهرج ، الذي اشتراه بـ 42 جنيه استرليني (55 دولار).