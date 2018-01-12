بالصور.. سفارة المملكة بالأدرن تشارك في توزيع 1.7 مليون دينار للأيتام

سعيد العجل(صدى):

بإشراف سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن سلمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية التابعة لرابطة العالم الإسلامي اليوم، كفالات بقيمة إجمالية وصلت ” 1,755,3350 ” ديناراً أردنياً، لما يقارب 10426 يتيماً من مختلف المحافظات الأردنية، في مركز أيتام النصر التابع لمكتب الهيئة في العاصمة عمان.

وبالأنابة عن سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية شارك نائب رئيس البعثه الأستاذ/ محمد العتيق بتوزيع كفالات الأيتام، بحضور عدد من مسؤولي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وبإشراف إدارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

وأوضح العتيق أن اهتمام السفارة بتوزيع كفالات الأيتام في الأردن، جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير/ خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، الذي يؤكد دائما أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً لتقديم المساعدات للأشقاء الأردنيين، وأن المساعدات التي يتم تقديمها للأطفال الأيتام الذين يحتاجون الرعاية والاهتمام هي واجب على كل مسلم، وهي ثمرة المبادئ التي تسير عليها المملكة العربية السعودية تطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتأتي هذه المساعدات استشعاراً بالأعباء التي يتكبدها الشعب الأردني وسط الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن هذه الكفالات هي من ضمن مبادرات المساعدات المستمرة التي يقدمها الشعب السعودي لأشقائه في الأردن، حيث تعمل رابطة العالم الإسلامي منذ أكثر من 20 عاماً على ايصال تلك المساعدات لمستحقيها، ولديها حالياً العديد من الأنشطة الخاصة بكفالة الأيتام، وتقديم العناية اللازمة لهم صحياً وتعليمياً واجتماعياً من خلال 10 مراكز منتشرة في مختلف أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية.

