وفاة 13 شخصًا بسبب تفشي الانفلونزا في نيبال

واس(صدى):

أوضح مسئولون في قطاع الصحة في نيبال اليوم الجمعة، أن 13 شخصًا على الأقل توفوا في منطقة نائية شمال غرب البلاد في أعقاب تفشي الانفلونزا الموسمية.

وأصيب مئات القرويين في بلدتي جونيشادي وماجكوت بمنطقة جاجاركوت بالمرض، وكان المسنون والأطفال الأكثر تضررًا بسبب تفشي المرض قبل أسبوعين.

وقال رام باهادور نيبالي رئيس مكتب الصحة بالمنطقة ” لقد عالجنا بالفعل 1555 مريضًا بالانفلونزا. وأرسلنا فريقًا من مسؤولي الصحة والأطباء للمنطقة ” .

وأضاف ” من بين الضحايا سبعة أطفال، مشيرًا إلى أنهم أرسلوا عينات من مواقع العدوى إلى كاتماندو لفحصها. وترتفع احتمالات تفشي الأوبئة في تلك المنطقة التي تعتبر من أفقر المناطق في نيبال. وفي عام 2015، توفي 24 شخصًا على الأقل بعد تفشي انفلونزا الخنازير. وتسبب وباء الكوليرا في وفاة 300 شخص في منطقة جاجاركوت قبل ثماني سنوات.