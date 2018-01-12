النجار: ليست مفاجأة أن يخسر النصر أمام الفيحاء
وجه الإعلامي الرياضي وائل النجار، انتقادا شديدا لنادي النصر بسبب تراجع أدائه خلال الموسم الحالي، خاصة بعد هزيمته أمام الفيحاء أمس.
وقال النجار ” ليست مفاجأة من الفيحاء أن يكسب النصر، فقد أثبت للجميع أنه قادر على تحقيق مثل هذه النتائج من خلال مبارياته القريبة الماضية ” .
وأضاف ” النصر غريب هذا الموسم، كلما اقترب من المنافسة.. بيده يبتعد عنها ” .
يذكر أن النصر خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد، مساء الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
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