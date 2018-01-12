النجار: ليست مفاجأة أن يخسر النصر أمام الفيحاء

نواف السالم(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي وائل النجار، انتقادا شديدا لنادي النصر بسبب تراجع أدائه خلال الموسم الحالي، خاصة بعد هزيمته أمام الفيحاء أمس.

وقال النجار ” ليست مفاجأة من الفيحاء أن يكسب النصر، فقد أثبت للجميع أنه قادر على تحقيق مثل هذه النتائج من خلال مبارياته القريبة الماضية ” .

وأضاف ” النصر غريب هذا الموسم، كلما اقترب من المنافسة.. بيده يبتعد عنها ” .

يذكر أن النصر خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد، مساء الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.