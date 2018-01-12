التحقيق مع إيفانكا ترامب بشأن قضية التدخل الروسي

واشنطن(صدى):

أكد آدم شيف، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة التي تقوم بالتحقيق في حادثة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، قد تطلب شهادة إيفانكا ترامب ، مشيرا أن شهادتها ستكون في غاية الأهمية .

وأوضح أنه من الضروري استجواب ما يقرب من عشرة شهود آخرين، وقال مسؤولون أمريكيون أن لديهم معلومات تفيد بأن صهر الرئيس الأمريكي اقترح أثناء لقائه مع السفير الروسي لدي واشنطن في مبنى ترامب تاور إقامة قناة اتصال سرية بين موسكو ومجموعة ترامب باستخدام المقرات الدبلوماسية الروسية.