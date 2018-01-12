فيديو نادر للملك سعود مع ابنه وحفيده أثناء حضور عرض سيرك بألمانيا

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو نادر، لحظة ظهور الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله، أثناء حضوره مع أحد أبنائه وحفيد له، عرضا للسيرك بألمانيا، قبل 60 عام.

ونشر حساب ذاكرة الماضي الجميل، مقطع الفيديو، عبر موقع ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، معلقا: ” الملك سعود يحضر مع ابنه الأمير نواف وحفيده متعب (ابن الأميرة موضي بنت سعود) عرض سيرك في ألمانيا خلال رحلة الملك العلاجية 1957م ” .

ولقى المقطع إقبال كبير من المتابعين السعوديين، داعيين للملك الراحل بالرحمة، والمغفرة، متذكرين عظيم أعماله وإنجازاته من أجل المملكة.