بالفيديو.. ” الجوازات ” : جواز سفرك هو هويتك في الخارج

نايف السالم(صدى):

قدمت المديرية العامة للجوازات، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين، قبل السفر إلى الخارج، متمنية لهم سفر آمن.

ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يفيد بعدة نصائح قبل السفر، من بينها تسجيل جواز السفر في سفارة المملكة في البلد المسافر إليه عند الوصول.

وترأس الحفاظ على جواز السفر قائمة النصائح؛ لأن الجواز هو الهوية في الخارج، إلى جانب الانتباه إلى تاريخ انتهاء الجواز، وفترة الصلاحية تكون 6 أشهر على الأقل، ويفضل أن يكون لكل شخص جواز منفصل لأن المرافق لا يجوز سفره بدون صاحب الجواز ذاته، مع الاحتفاظ بصورة للجواز على الهاتف وصورة مطبوعة؛ تحسبا لأي ظرف.

ونصحت ” الجوازات ” المقيم من الانتباه لتاريخ الخروج والعودة في جواز السفر، مع ضرورة العودة إلى المملكة قبل انتهاء التأشيرة، منوهة أن السيارة والأدراج ليس بالمكان الآمن لحفظ جواز السفر.