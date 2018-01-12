محاكمة متطرف فلسطيني بتهمة الشروع في قتل 6 مسيحيين بهامبورغ

برلين(صدى):

بدأت اليوم إجراءات مشددة لمحاكمة فلسطيني متطرف يدعى أحمد إيه، بالغ من العمر 26 عاما ، شن هجوم طعن في مدينة هامبورغ الألمانية، كما شرع في قتل ستة أشخاص .

وطعن شخص يبلغ من العمر 50 عاما بسكين ، وتسبب في إصابة ستة آخرين في أحد متاجر ” إدكا ” بهامبورج يوليو الماضي، بسبب دوافع إسلامية متطرفة، وكان المتهم ينوي قتل أكبر عدد من الألمان المسيحيين .

يذكر أن هذا المتطرف الفلسطيني قد طلب اللجوء إلى ألمانيا وتم رفضه ، ويتم محاكمته الآن أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة مدينة هامبورغ.