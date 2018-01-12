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بالصور.. ميل جيبسون بمظهر فوضوي برفقة فتاة حسناء تصغره بـ 35 عاما

بالصور.. ميل جيبسون بمظهر فوضوي برفقة فتاة حسناء تصغره بـ 35 عاما
أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان العالمي ميل جيبسون ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهوره بمشكل فوضوي برفقة حبيبته الفاتنة التي تصغره بـ 35 عاماً .

وظهر جيبسون في عدد من الصور المتداوله ، بلحيته البيضاء وقميصه المفتوح جزئياً مع قبعة، وقد بدا عليه التقدم في العمر وزيادة الوزن ، برفقة حبيبته روزاليند روس التي تصغره بـ 35 عاماً، خارجاً من سوبرماركت محلي وهو يدفع عربة المشتريات، في ماليبو .

يٌشار إلى أن جيبسون لديه 9 أبناء ، حيث رزق بـ 7 أطفال من زوجته الأولى روبين مور، بعد زواج دام 31 عاماً، إلا أنه انتهى بالطلاق رسمياً عام 2011، على الرغم من أنهما انفصلاً عام 2006 ، كما لديه ابنة تبلغ 8 سنوات، من عازفة البيانو الروسية أوكسانا غريعورييفا ، ولديه ابن اسماه لارس من حبيبته الحالية روس .

 

 

 


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