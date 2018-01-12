صورة توثق لحظة لقاء صديقين بعد 40 عام

نورة الشهري (صدى):

تتباعد المسافات والسنين، ووتتغير الدنيا من حال إلى حال، ويظل الشخص في قلب صديقه لا ينساه، يتذكر كلمة بينهما، موقف جمعهما، وتبقى القلوب قريبة إلى أن تجمع الدنيا بينهما مرة أخرى.

ضرب مواطنين يدعيان مسعود العتيبي، سلامة الشمري، مثالا لمفهوم الصداقة الحقيقية، فبعد أن تفرقا وانقطعت سبل التواصل بينهما، استمرا في البحث عن بعضهما البعض حتى التقيا بعد 40 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، صورتين تجمع المواطنين أحدهما قبل التفرق، والأخرى عند اللقاء بعد 40 عاما.