اعترافات مواطن عاون ابنته ذات الـ 20 عاما على الانتحار بتبوك

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن واقعة مواطن عاون ابنته ذات ال20 عاما على الانتحار في محافظة البدع في تبوك، قبل عامين.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتقليص الحكم الصادر بحقه من السجن 20 عاما إلى 15 عاما.

واعترف الأب أنه دفع ابنته ذات الـ 20 عاما للإقدام على الانتحار، وذلك بسبب كثرة خروجها من المنزل وعقوقها لوالدتها.

واصطحب الأب ابنته في رحلة إلى المدينة المنورة، وأثناء عودته، أقنعها بالانتحار، زاعما أنه يريح ضميرها، وقامت الفتاة بقطع اوردة يدها اليسرى بشفرة حلاقة، ولكنها لم تمت.

وعاود الأب في إقناعها تلك المرة، ليجلب لها سكين ويمسك بيدها ويضعها على رقبتها، ويقول لها ” ضعيه على رقبتك ” ، لتقم بالفعل بقطعها، ورحل الأب بعدما تأكد من وفاتها، ثم أبلغ الهلال الأحمر وإخوته بالحادث.