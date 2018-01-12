المنظمة التونسية للأمن والمواطن تستنكر عملية الاستهداف الممنهج للوحدات الأمنية ومقراتها

تونس(صدى):

استنكرت المنظمة التونسية للأمن والمواطن، عمليّة الاستهداف الممنهج الذي تتعرّض له الوحدات الأمنية ومقرّاتها ووسائلها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليًا.

وحذرت المنظمة في بيان نقلا عن وكالة ” تونس إفريقيا ” للأنباء ” وات ” من خطورة ما سينجر عن ذلك من إتاحة للفرصة لمجرمي الحقّ العام والعناصر الإرهابية لنشر الفوضى والتحرّك لتنفيذ مخططاتها الهدامة، داعية إلى مزيد من بذل الجهود والتجند للتصدّي للمارقين عن القانون وممارسة الحقّ في الدفاع الشرعي عن النفس.

ونوهت في ذات البيان، ” بالجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام والتصدّي للمعتدين وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وتأمين التحرّكات الاحتجاجية السلمية ” معبرة عن دعمها ” لكلّ المطالب المشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريًا في كنف ما يخوله القانون ” .

يذكر ان المنظمة التونسية للأمن والمواطن هي منظمة مدنية تضم في صفوفها عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين السابقين بالإضافة الى عدد من الخبراء في مجالات مختلفة، تهدف إلى النهوض بالعمل الأمني في تونس وتقديم مقاربات أمنية استراتيجية.