مواعيد مباريات اليوم بالجولة الـ17 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وتبدأ المباريات بلقاء الديربي بين فريقي التعاون والرائد في تمام الساعة 6:15 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويحكم مباراة الديربي، السويدي أندرياس إيكبيرغ، ويساعده كلا من محمد كولوم، وفرييدريك نيلسون، وسلطان الحربي.

كما تقام مباراة بين الأهلي والباطن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في تمام الساعة 8 مساء، ويدير المباراة الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، بمساعدة جايكوب كولن، وستيفن دونالدسون، وحسين أبو شاهين.