معتقلو غوانتانامو يتهموا ترامب بمعاداة الإسلام

واشنطن(صدى):

أعلن 11 معتقلا في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في كوبا، خلال دعوتهم القضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سبب إبقاؤهم في السجن هو أنهم مسلمون.

وأكد المعتقلون أن تغريدات وتصريحات ترامب، تثبت معاداته للإسلام، مشيرين بأنه لا يوجد نية لدى ترامب في إطلاق سراحهم.

واستشهد المعتقلون بتصريح ترامب الذي يؤكد فيه أن معتقلي غوانتانامو لا يطلق سراحهم أبدا، على الرغم من موقف الإدارات السابقة التي طالبت بإعادة النظر في وضعهم مرة أخرى.