اعتماد مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر عن، إطلاق تصاميم جديدة في المباني المدرسية، من بينهم اعتماد مصاعد آلية لذوي الاحتياجات الخاصة، داخل المدارس، ذو تصاميم جديدة مناسبة.

واعتمدت شركة تطوير للمباني المصاعد الآلية في تصاميم المباني المدرسية الأساسية الجديدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكدت المصادر أن هذه المصاعد تحتوي على مكان في الأعلى لعمل جميع أنظمة الصيانة أو التحويل إلى نظام يدوي في حال الطوارئ.

و تضم الأنظمة الأساسية في المباني المدرسية الجديدة، نظاما خاصا بالإذاعة مقسما إلى ثلاث دوائر مستقلة، الأولى لغرفة الأمن عند بوابة المدرسة، والثاني للمبنى، ويوجد له ثلاث نقاط، غرفة القائد، المسرح، الأجهزة، والثالث نظام صوتي في الصالة المدرسية.