الفاو: زيادة بنسبة 8.2% في أسعار الغذاء في العالم

باريس(صدى):

أعلنت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بنسبة 8,2% عام 2017 بالمقارنة مع 2016.

وقالت المنظمة، إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ معدله 174,6 نقطة في 2017، في أعلى معدل سنوي منذ 2014. وفي ديسمبر وحده سجل المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية 169,8 نقطة، بتراجع 3,3% عن نوفمبر بحسب بيان للمنظمة.

وتابع البيان، أن التراجع من شهر إلى آخر كان ” نتيجة تراجع حاد على صعيد الزيوت النباتية ومشتقات الألبان ” ، لكن أسعار كل فئات المواد الغذائية باستثناء السكر سجلت ارتفاعًا على مدى العام.