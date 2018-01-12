بالفيديو.. شاب يقتل مراهقة ويخفي جثتها في الدولاب وكاميرا المراقبة تفضحه
أقدم شاب إنجليزي على قتل مراهقة تٌدعى ميجان بيلز، 17 عاماً خنقا، في الشارع، واصطحب الجثة معه لمنزله لإخفاءها.
وعقب ثلاث أسابيع من ارتكابه للجريمة تمكنت شرطة مدينة ويست ميدلاندز، من الوصول للجثة والتي تم العثور عليها في دولاب ملابسه، حيث كشفت كاميرا مراقبة إحدى المتاجر بالمنطقة آخر لحظات للمراهقة تضحك مع المتهم .
وأظهرت كاميرا المراقبة أيضا لقطات للمتهم يعلق الملاءة التي كان يضع بها الجثة على الحبال بالحديقة محاولًا التخلص من رائحتها ورش المكان بالمعطرات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25360 ] نشر منذ 27 دقيقة
بريطانيا كلها كاميرات مراقبة
الشوارع المحلات المناطق
حتى فالأرياف
حركاتك وتحركاتك كلها باالدقيقة والثانية
فبريطانيا إذا أنسرقت سيارتك
في خلال 10دقائق وهم محددين موقعها
يقولك إذا تأخروا في تحديد موقعها خلال عشر دقايق
يعني ربع ساعة ولا12دقيقة
يقومون الدنيا أحتماع طاريء وليش تأخرتوا دقيقتين ولا ثلاث عن عشر دقائق
ويبحثون عن سبب التأخر ووين الخلل🤗🤗🤗