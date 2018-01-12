بالفيديو.. شاب يقتل مراهقة ويخفي جثتها في الدولاب وكاميرا المراقبة تفضحه

لندن(صدى):

أقدم شاب إنجليزي على قتل مراهقة تٌدعى ميجان بيلز، 17 عاماً خنقا، في الشارع، واصطحب الجثة معه لمنزله لإخفاءها.

وعقب ثلاث أسابيع من ارتكابه للجريمة تمكنت شرطة مدينة ويست ميدلاندز، من الوصول للجثة والتي تم العثور عليها في دولاب ملابسه، حيث كشفت كاميرا مراقبة إحدى المتاجر بالمنطقة آخر لحظات للمراهقة تضحك مع المتهم .

وأظهرت كاميرا المراقبة أيضا لقطات للمتهم يعلق الملاءة التي كان يضع بها الجثة على الحبال بالحديقة محاولًا التخلص من رائحتها ورش المكان بالمعطرات.

