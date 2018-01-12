احتجاجات إيران مستمرة.. والانتفاضة في أسبوعها الثالث

طهران(صدى):

تواصل الانتفاضة الإيرانية، فعالياتها الاحتجاجية، بتنظيم مظاهرات كبرى في عرض البلاد، اليوم الجمعة، بعدما دخلت أسبوعها الثالث بعد مظاهرات أمس الخميس في مدن مشهد، هنديجان، غناوة، نيشابور، وياسوج.

وأعلنت المقاومة الإيرانية، عبر موقعها الإلكتروني، امتداد الاحتجاجات إلى 140 مدينة، رافعة لشعار ” الموت لخامنئي ” ، ” يسقط الديكتاتور ” ، ” الموت لروحاني ” ، و ” أيها الإصلاحي وأيها الأصولي، انتهت لعبتكما وزيفكما ” .

واتجه حسن روحاني، رئيس إيران، إلى سياسة الاستعطاف، مطالبا بمنح فترة من الوقت لإصلاح الأوضاع؛ لتهئة شعبه، بدلا من سياسة القمع والتعتيم الذي سار على نهجها منذ بداية الثورة الإيرانية.