نجل شاه إيران: السبيل الوحيد لإعادة الإعمار.. تغيير كامل للنظام الاستبدادي

طهران(صدى):

شدد نجل شاه إيران السابق، أمس الخميس، على أهمية التظاهران الإيرانية، في تغيير النظام، داعيا الشعب الإيراني للصمود، حيث أنه لا يمكن لفكر واحد أن يظل مسيطر للأبد، وآجلا أم عاجلا، ستنهار الأنظمة الاستبدادية.

وأشار إلى أن رسالة الإيرانيين في تظاهراتهم واضحة وهي تغيير كامل للنظام وإرساء نظام تعددي وديموقراطي، فهذا السبيل الوحيد لإعادة الإعمار وضمان جميع الحقوق لكافة المواطنين الإيرانيين.

وأكد التحول الإيراني للأسوأ، قائلا: ” كان من الممكن أن تكون إيران يابان الشرق الأوسط، لكنها مع الأسف أصبحت كوريا الشمالية ” .