براءة 7 متهمين بتكوين شرطة إسلامية بألمانيا

برلين(صدى):

برئت المحكمة الاتحادية الألمانية، سبعة متهمين كانوا يشكلون شرطة إسلامية.

وقد ظهر مجموعة مرتدية سترات برتقالية تحمل عبارة ” الشرطة الإسلامية ” في شوارع بولاية فوبرتال، في عام 2014 الماضي.

كما أصدرت منشورات تعلن خضوع المنطقة لسيطرة الشريعة، وقاموا بحظر الكحول والموسيقى والمواد الإباحية.

ومن جانبها أرسلت محكمة العدل الفيدرالية، أمس الخميس، القضية إلى ولاية فوبرتال لإعادة المحاكمة، وقالت إن المحكمة الابتدائية لم تقدم أي اعتبار كاف لانتهاكات محتملة للقانون.