70 % نسبة المستفيدين من منتجات ” سكني ” .. و30% بقوائم الانتظار

نايف السالم(صدى):

تشهد منتجات برنامج ” سكني ” نسبة عالية من القبول تصل إلى 70 %، كما تبلغ نسبة الرفض من قبل المستفيدين تجاه المنتجات، 30%، ويحق للمستفيد حينها العودة مجددا لقائمة الانتظار، للحصول على ما يتناسب معه.

وقال سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات السكنية والتمويلية أمام المستفيدين، ففي كل دفعة شهرية ضمن برنامج ” سكني ” يتم تخصيص منتجات لآلاف المواطنين المستفيدين.

وأضاف تشهد هذه المنتجات نسبة عالية من القبول تصل إلى 70 في المائة، حيث يحق للمستفيد رفض المنتج بسبب نوعيته أو موقعه أو غيرها، والعودة مجدداً لقائمة الانتظار ليتم تخصيص منتج آخر يتناسب معه بشكل أكبر ويتوافق مع رغباته وقدراته.

وأكد إن المنتجات خلال عام واحد لبّت نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني وأسهمت في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو 1.5 مليون أسرة .