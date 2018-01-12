” إم.إس.سي.آي ” تعلن إدراج أرامكو على مؤشرها السعودي وقت الطرح الأولي

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت ” إم.إس.سي.آي ” لمؤشرات الأسهم العالمية، عن إدراج شركة أرامكو السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة.

وقالت ” إم.إس.سي.آي ” أمس الخميس ” أرامكو السعودية ستُدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول ” .

يذكر أن حكومة المملكة تهدف لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع 5% من أرامكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.