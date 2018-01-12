الحوثي يضغط على أمين المؤتمر الشعبي بخطف نجله وحفيده

فهمي محمد(صدى):

اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، نجلي وحفيد يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، واحتجازهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وتمت عملية الخطف بعد مداهمات لمنازل قيادات في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية حول منزل الراعي، وتعزيز عملية المراقبة لتحركاته؛ خشية من هروبه.

وترى ميليشيات الحوثي أن الراعي، آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.