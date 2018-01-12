” السند ” يحدد حالات إجازة ذهاب المرأة للصالات الرياضية

حمود العنزي(صدى):

حدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، الحالات التي يجوز للمرأة الذهاب فيها إلى الصالات الرياضية النسائية، وهي عند حاجتها الصحية لها فقط.

وقال الدكتور السند: ” نعم، يجوز الذهاب إلى الصالات الخاصة بالنساء لممارسة الرياضة إذا كانت المرأة كما قالت مريضة، وتحتاج إلى هذه التمارين والأعمال الرياضية التي تحتاجها لصحتها ” ، أثناء رده على مداخلة هاتفية في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة.

وأضاف بشأن الموسيقي بتلك النوادي: ” إذا كان أصحاب النادي والقائمون عليه من المسلمين، فعليها أن تناصحهم ” .

واستكمل في حالة رفضهم، ” فلها أن تضع على أذنيها من السماعات، بحيث تستمتع إلى شيء يفيدها من الأجهزة أو الجوالات، وبذلك تتخلص من الاستماع إلى الموسيقى، ولا يضرها ذلك بإذن الله ” .