الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

لندن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1328.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1330.34 دولار للأوقية. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل نيسان. وزادت المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1329 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.11 دولار للأوقية. والفضة على مسار تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع بانخفاض نسبته 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ 11 سبتمبر أيلول عند 991.40 دولار للأوقية. ويتجه البلاتين إلى تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع نسبته 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1088.50 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1075.50 دولار للأوقية، يوم أمس.