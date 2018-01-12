بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير ضجة بمواقع التواصل

طوكيو(صدى):

قرر زوجان يابانيان الاستغناء عن الورود لتزيين سيارة زفافهما واستخدما الفواكه المختلفة بدلا من ذلك، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر مقطع فيديو متداول مقدمة السيارة مغطاة بالموز والبرتقال والتفاح وبعض الزهور البسيطة رغم وجود العديد من سيارات الزفاف في المكان مزينة ببعض الورود البسيطة كالمعتاد.