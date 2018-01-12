بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير ضجة بمواقع التواصل
قرر زوجان يابانيان الاستغناء عن الورود لتزيين سيارة زفافهما واستخدما الفواكه المختلفة بدلا من ذلك، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأظهر مقطع فيديو متداول مقدمة السيارة مغطاة بالموز والبرتقال والتفاح وبعض الزهور البسيطة رغم وجود العديد من سيارات الزفاف في المكان مزينة ببعض الورود البسيطة كالمعتاد.
Special wedding car decorated with FRUITS!
Special wedding car decorated with FRUITS!
Posted by PearVideo on Wednesday, January 10, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25360 ] نشر منذ 1 ساعة
هياط ياباني🤗🤗🤗🤗