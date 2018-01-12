  • الجمعة 12

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير ضجة بمواقع التواصل

بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير ضجة بمواقع التواصل

بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير ضجة بمواقع التواصل
طوكيو(صدى):

قرر زوجان يابانيان الاستغناء عن الورود لتزيين سيارة زفافهما واستخدما الفواكه المختلفة بدلا من ذلك، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر مقطع فيديو متداول مقدمة السيارة مغطاة بالموز والبرتقال والتفاح وبعض الزهور البسيطة رغم وجود العديد من سيارات الزفاف في المكان مزينة ببعض الورود البسيطة كالمعتاد.

Special wedding car decorated with FRUITS!

Special wedding car decorated with FRUITS!

Posted by PearVideo on Wednesday, January 10, 2018


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *