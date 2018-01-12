الخارجية: إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة يثبت تواصل الدعم الإيراني للحوثيين

راشد آل شريه(صدى):

أكدت وزارة الخارجية أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة يثبت تواصل الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

ونشرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنفوجرافيك شددت فيه على أن المليشيات تتلقى الدعم من النظام الإيراني، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه الانتهاكات الإيرانية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت أمس عملية اطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في نجران، وقد تم اعتراضه وتدميره دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

