ترامب يلغي زيارته للندن بسبب قرار سابق لإدارة أوباما

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلغاء زيارته إلى لندن، التي كانت مقررة في مطلع العام الجاري.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس: ” السبب في أني ألغيت رحلتي إلى لندن هو أنه لا يعجبني أن إدارة أوباما باعت ربما أرقى سفارة في أفضل موقع في لندن مقابل الفتات، لمجرد بناء سفارة جديدة في موقع بعيد بمبلغ 1.2 مليار دولار ” .

وأضاف ترامب: ” صفقة سيئة. أرادوا أن أقص الشريط. لا! ” .

يذكر أن قرار انتقال موقع السفارة الأميركية اتخذ قبل أشهر من تولي باراك أوباما منصب الرئاسة في يناير 2009.