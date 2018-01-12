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مارك يعلن عن تحديث جديد في الفيسبوك

مارك يعلن عن تحديث جديد في الفيسبوك
واشنطن(صدى):

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ” مارك زوكربيرج ” ، عن تحديثات جديدة سيشهدها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وضمن تلك التحديثات منح أولوية الظهور لمنشورات الأصدقاء والعائلة وتقليل ظهور وسائل الإعلام والصفحات التجارية.
وقال مارك ” في الآونة الأخيرة تلقينا ردود أفعال تفيد بأن منشورات الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام تملئ ” القصص الشخصية” التي تزيد من تفاعلنا مع بعضنا البعض ” .
وأكد على شعوره بالمسؤولية تجاه الخدمات التي يقدمها ، ولذلك تم دراسة المشاركات الشائعة بعناية من قبل الخبراء المختصين في الجامعات العلمية ، وأشارت الأبحاث أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس هو ما نهتم به.


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