مارك يعلن عن تحديث جديد في الفيسبوك

واشنطن(صدى):

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ” مارك زوكربيرج ” ، عن تحديثات جديدة سيشهدها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وضمن تلك التحديثات منح أولوية الظهور لمنشورات الأصدقاء والعائلة وتقليل ظهور وسائل الإعلام والصفحات التجارية.

وقال مارك ” في الآونة الأخيرة تلقينا ردود أفعال تفيد بأن منشورات الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام تملئ ” القصص الشخصية” التي تزيد من تفاعلنا مع بعضنا البعض ” .

وأكد على شعوره بالمسؤولية تجاه الخدمات التي يقدمها ، ولذلك تم دراسة المشاركات الشائعة بعناية من قبل الخبراء المختصين في الجامعات العلمية ، وأشارت الأبحاث أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس هو ما نهتم به.