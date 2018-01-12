دلائل تنذر بطردك من العمل.. تداركها

نورة الشهري(صدى):

يتعرض الكثير من الأشخاص لمشاكل عدة في عملهم، خاصة مع إزدياد الضغوط، ويعتمد ذلك على شخصية وأسلوب رؤساء العمل، فمنهم من تستطيع ترويضه، أو التعامل معه، كما يعتمد ذلك على شخصية الموظف نفسه، فمن الأشخاص من يكون هادئ ويتصف بالدبلوماسية، ومنهم من لا يستطيع التعامل مع الضغوط، وقد تنتهي المشكلة بطردهم من العمل، أو تعرضهم للظلم وعدم السيطرة مع المواقف.

وذكر كتاب ” كيف تروض سلوك الرئيس الصبياني وتنجح في وظيفتك ” ، العديد من النصائح، التي تنقل الصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظفين الأذكياء، وكيف يستطيع الموظف تدارك مواقف الخطر التي تنبئ بطرده، من بينها:-

1- تتلقى تقييم أداء سيئ، أو تقييمين أو ثلاثة تقييمات.

2- يتم استبعادك من الاجتماعات المهمة، مع عدم توفير البيانات المهمة التي تساعدك على تنفيذ المهام بشكل جيد.

3- تصبح وظيفتك صعبة جدا، وكأنها مهمة مستحيلة، لأن جهة التوظيف تتعمد إفشالك بزيادة صعوبة العمل عليك.

4- يقوم رئيسك في العمل بإنذارك أكثر من مرة.

5- علاقتك برئيسك تصبح سيئة، ولا تعودا أصدقاء كما كنتما سابقا.

6- يُطلب منك تقديم تقارير مفصلة حول الوقت أو المصروفات.

7- يتم تكليفك بمشاريع ومهام أقل مما كنت تُكلف به سابقا.

8- يقوم رئيسك بمتابعتك طوال الوقت.

9- يتم التشديد في إدارتك أو يتم تجاهلك.

10- تبدأ المزايا التي كنت تتمتع بها تختفي.

11- لم تعد تتلقى مديحا على عملك.

12- يتم خفض راتبك أو يطلب منك أخذ إجازة.

13- يتوجه رئيسك إلى مرؤوسيك بشكل مباشر.

14- تقييد إمكانيتك في الحصول على بيانات معينة.

15- يكون هنالك دمج حديث مع شركة أخرى، ولكن المعلومات حول ذلك محدودة.

16- لم يعد يُطلب منك رأيك عند اتخاذ القرارات المهمة.

17- تبدأ أحاسيسك تخبرك بأن هنالك خطبا ما.