اكتشاف مصدر للمياه على سطح كوكب المريخ

واشنطن(صدى):

أظهرت صور التقطتها مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا الأمريكية، منحدرات حادة كشفت عن ثمانية مواقع توجد فيها رواسب جليدية ضخمة بالقرب من سطح كوكب المريخ.

وهذا يشير إلى وجود مصدرا محتملا جديدا للمياه، لإقامة بؤر بشرية على سطح الكوكب الأحمر في المستقبل. وقال العلماء أن حوالي ثلث سطح كوكب المريخ يكتسي بطبقة خفيفة من الجليد، وأن قطبيه يحتويان على رواسب جليدية كبيرة.

وأظهرت نتائج فحص الصور أن الجليد قد يكون متاحا بشكل أكبر للاستخدام كمصدر للمياه لدعم بعثات استكشاف بالروبوت أو بعثات استكشافية بشرية في المستقبل.