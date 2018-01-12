إمام الحرم: على الزوج أن يستأذن زوجته قبل التعدد

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور صالح بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، إمام وخطيب المسجد الحرام، أحقية الزوجة على زوجها بإخبارها واستئذانها إذا رغب في التعدد، ولو رفضت فإنه لا يلزمه القبول برفضها.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن تطييب خاطر الزوجة الأولى، ومحاولة إقناعها والتخفيف من وقع الألم عليها؛ لأن ذلك الأمر شديد على النساء.

وأوضح أن شروط تعدد المسلم في الزواج تتمثل في القدرة على العدل والنفقة، والحرص على حفظ البيت وعدم الشقاق وحفظ الأولاد.