بالصور.. الجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,3 مليون حبة ” كبتاجون “

خالد الضبيبي(صدى):

شهِد جمرك الحديثة إحباط 4 محاولة لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (1,325,433) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل 4 مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال أربعة محاولات لتهريبها, حيث وردت أولاً إرسالية مواد غذائية, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على الإرسالية, عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (723,121) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة وواحد وعشرون حبة, كانت مُخبأة داخل عدد (300) علبة ” بازلاء ” بعد استحداث تجاويف جانبية لكل علبة ووضع الحبوب بداخلها ووضع البازلاء وإعادة تغليفها مصنعياً لغرض التمويه.

وأضاف العنزي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (595,376) خمسمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون حبة, كانت مُخبأة ضمن إرسالية ” معدات ثقيلة ” بعد تجويف بعضاً منها ووضع الحبوب بدخلها.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة (6,000) حبة كانت مخبأة داخل ماكينة مركبة خاصة, حيث تم استغلال الفاصل بين رأسي الماكينة ووضع الحبوب بداخلها. بينما تمكن رجال الجمارك من إحباط كمية بالمحاولة الأخيرة بلغت (936) كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل تجويف مسجّل المركبة بعد دمجها مع قهوة مطحونة لغرض التمويه. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

