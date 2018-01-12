بالفيديو.. رد فعل صادم لمجموعة شباب سقط صديقهم أمامهم بطريقة مروعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرد رد فعل صادم لمجموعة من الشباب حيث أٌصيبوا بنوبة ضحك هستيرية عندما تعرض صديقهم لسقوط مروع.
وأظهر مقطع الفيديو، رجل يحاول استعراض مهاراته في القفز فوق كرسي، حيث اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض ما تسبب في دخول أصدقائه بنوبة ضحك هستيرية.
Home-made obstacle course stool fail
Super Mario in real life😭Credit: LPE360
Posted by Funny Videos on Wednesday, January 10, 2018
اترك تعليقاً