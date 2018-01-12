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بالفيديو.. رد فعل صادم لمجموعة شباب سقط صديقهم أمامهم بطريقة مروعة

بالفيديو.. رد فعل صادم لمجموعة شباب سقط صديقهم أمامهم بطريقة مروعة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرد رد فعل صادم لمجموعة من الشباب حيث أٌصيبوا بنوبة ضحك هستيرية عندما تعرض صديقهم لسقوط مروع.

وأظهر مقطع الفيديو، رجل يحاول استعراض مهاراته في القفز فوق كرسي، حيث اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض ما تسبب في دخول أصدقائه بنوبة ضحك هستيرية.

Home-made obstacle course stool fail

Super Mario in real life😭Credit: LPE360

Posted by Funny Videos on Wednesday, January 10, 2018


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