قائمة بالأشخاص الأكثر نجاحا في العالم لاستيقاظهم مبكرا

نورة الشهري(صدى):

أوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا هم أكثر سعادة ونشاطا، ويتيح الاستيقاظ باكرا فرصة ممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع العائلة فإليك قائمة بأكثر الأشخاص نجاحا في العالم ويستيقظون مبكرا .

1-بادماسري واريور : مديرة التقنية لشركة سيسكو، وتستيقظ في الرابعة والنصف صباحا وتقوم بقراءة الأخبار وممارسة الرياضة وتجهيز ابنها للمدرسة وتفحص بريدها الالكتروني .

2- هوارد شولتز: المدير التنفيذي لشركة ستاربكس، ويستيقظ فر الرابعة والنصف صباحا ويمارس التمارين الرياضية ويعد القهوة لزوجته ويصل مكتبه في الساعة السادسة صباحا.

3-تيم كوك: يستيقظ المدير التنفيذي لشركة أبل مبكرا ويقوم باستقبال رسائل البريد الإلكتروني ويذهب الصالة الرياضية في الخامسة صباحا .

4- ديفيد كوش: يستيقظ في الساعة الرابعة وهو المدير التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية الخاصة فيرجن أمريكا ويتابع البريد الألكتروني ويقوم بالاستماع إلى الراديو ويقرأ الصحف ويمارس الرياضة .

5-ريتشارد برانسون: هو مؤسس ورئيس مجموعة فيرجن البريطانية ويستيقظ في 5:45، ويقوم بممارسة الرياضة ويتناول وجبة الإفطار مبكرا.

6- جاك دورسي: مؤسس شركة تويتر وشركة سكوير، ويستيقظ في الخامسة والنصف صباحا ، ويقوم بممارسة التأمل والركض .

