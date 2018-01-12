قائمة بالأشخاص الأكثر نجاحا في العالم لاستيقاظهم مبكرا
أوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا هم أكثر سعادة ونشاطا، ويتيح الاستيقاظ باكرا فرصة ممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع العائلة فإليك قائمة بأكثر الأشخاص نجاحا في العالم ويستيقظون مبكرا .
1-بادماسري واريور : مديرة التقنية لشركة سيسكو، وتستيقظ في الرابعة والنصف صباحا وتقوم بقراءة الأخبار وممارسة الرياضة وتجهيز ابنها للمدرسة وتفحص بريدها الالكتروني .
2- هوارد شولتز: المدير التنفيذي لشركة ستاربكس، ويستيقظ فر الرابعة والنصف صباحا ويمارس التمارين الرياضية ويعد القهوة لزوجته ويصل مكتبه في الساعة السادسة صباحا.
3-تيم كوك: يستيقظ المدير التنفيذي لشركة أبل مبكرا ويقوم باستقبال رسائل البريد الإلكتروني ويذهب الصالة الرياضية في الخامسة صباحا .
4- ديفيد كوش: يستيقظ في الساعة الرابعة وهو المدير التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية الخاصة فيرجن أمريكا ويتابع البريد الألكتروني ويقوم بالاستماع إلى الراديو ويقرأ الصحف ويمارس الرياضة .
5-ريتشارد برانسون: هو مؤسس ورئيس مجموعة فيرجن البريطانية ويستيقظ في 5:45، ويقوم بممارسة الرياضة ويتناول وجبة الإفطار مبكرا.
6- جاك دورسي: مؤسس شركة تويتر وشركة سكوير، ويستيقظ في الخامسة والنصف صباحا ، ويقوم بممارسة التأمل والركض .
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