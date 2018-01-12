ارتفاع بيتكوين بعد 4 أيام من التراجع

عواصم عالمية(صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بيتكوين ” ، ارتفاعا ملحوظا بعد 4 أيام من التراجع؛ بسبب ضغط مخاوف المستثمرين إزاء تشديد اللوائح التنظيمية في عدد من بلدان العالم.

وارتفعت ” بيتكوين ” بنسبة 3.35% إلى 13729 دولارًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما هبطت إلى 12878 دولارًا في وقت سابق، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 20%.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 693 مليار دولار، حيث بلغت حصة ” بيتكوين ” منها نحو 33.5%، أي قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.