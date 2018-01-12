حفتر: لم أسيئ لسيف الإسلام القذافي.. وما تم فبركة إخوانية

طرابلس(صدى):

نفى القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، مساء أمس الخميس، ما توارد عنه من تناقل على لسانه تصريحات مسيئة، بخصوص نجل الزعيم الليبي الراحل،سيف الإسلام القذافي، معتبره مواطنا ليبيا مسكينا.

ودون المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، على موقع فيس بوك، أن ” القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، ينفي نفياً قاطعاً الادعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الاسلام القذافي، وأنه لم يتعرض له بالإساءة، لا من قريب ولا من بعيد ويعتبره مواطنا ليبياً له ما لليبيين وعليه ما عليهم ” .

وأضاف المسماري، ” أن ما تم هو فبركة اخوانية لتحقيق أهداف شيطانية ” .

وكانت قد صرحت مجلة ” جون أفريك ” الفرنسية، نقلا عن المشير حفتر، ” سيف الإسلام القذافي مجرد ” مسكين ” يحاول بعض الأشخاص استغلاله مقابل المال، و”العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف به ” .