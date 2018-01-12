وزير الإسكان : ” ساما ” تساعد في تذليل الصعوبات عن المواطنين

حمود العنزي(صدى):

أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، ساعدت الوزارة كثيرا في تذليل الصعوبات عن المواطنين، من خلال تخفيض الدفعة المقدمة في التمويل العقاري إلى 10 %.

وقررت ” ساما ” زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وأوضح الحقيل أن الوزارة تتحمل الأرباح بنسبة 100% لمن دخلهم 14 ألف ريال فأقل للعمل على زيادة الفرص أمام المواطنين في تملك المساكن.