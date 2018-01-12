” حصة العون ” تنفي شائعة توليها رئاسة النادي الأهلي

ماجد محمد(صدى):

نفت عضوة الشرف الأهلاوية حصة بنت عبدالرحمن العون، ما تم تداوله بشأن رئاستها للنادي الأهلي.

وقالت العون ” أنا عضو شرف في النادي الأهلي منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وأنا المرأة الوحيدة العضوة وأتشرف بذلك كثيراً ”

وأضافت : هي إشاعة انتشرت اليوم ولا حقيقة لها إطلاقا بالرغم من أنني أتشرف برئاسة النادي التي لو عرضت علي لن أقبلها أو أرفضها إلا بعد أخذ المشورة من الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله ” .

يذكر أن شائعات تداولت خبر استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي، وتعيين حصة العون بدلا منه.