السفارة البريطانية بالرياض تنفي اجراء أي تغيرات على تأشيرة دخول السعوديين

علي القحطاني(صدى):

أكدت السفارة البريطانية عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تسريع إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة الدخول لبريطانيا وإعفائهم من البصمة .

وقد تداولت رسائل على تطبيق الواتساب بأنه يمكن الحصول على التأشيرة البريطانية عبر الإنترنت برسوم 85 ريال ومن دون البصمة .

وقال مصدر في السفارة إن ” أنظمة التأشيرة البريطانية لم يطرأ عليها أي تغيير، وملتزمون بمواصلة تحسين خدمات الأنظمة في السعودية، في الوقت الذي تبقى فيه جميع أنظمة الفيزا قابلة للمراجعة حسب الظروف ” .

وشددت السفارة على شروط التقديم للحصول على التأشيرة البريطانية البصمة وتسديد الرسوم وإرفاق صورة شخصية مع بقية الطلبات.