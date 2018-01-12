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السفارة البريطانية بالرياض تنفي اجراء أي تغيرات على تأشيرة دخول السعوديين

السفارة البريطانية بالرياض تنفي اجراء أي تغيرات على تأشيرة دخول السعوديين
علي القحطاني(صدى):

أكدت السفارة البريطانية عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تسريع إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة الدخول لبريطانيا وإعفائهم من البصمة .
وقد تداولت رسائل على تطبيق الواتساب بأنه يمكن الحصول على التأشيرة البريطانية عبر الإنترنت برسوم 85 ريال ومن دون البصمة .
وقال مصدر في السفارة إن ” أنظمة التأشيرة البريطانية لم يطرأ عليها أي تغيير، وملتزمون بمواصلة تحسين خدمات الأنظمة في السعودية، في الوقت الذي تبقى فيه جميع أنظمة الفيزا قابلة للمراجعة حسب الظروف ” .
وشددت السفارة على شروط التقديم للحصول على التأشيرة البريطانية البصمة وتسديد الرسوم وإرفاق صورة شخصية مع بقية الطلبات.


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