غارات غامضة على القواعد الروسية في سوريا تثير التساؤلات

لندن(صدى):

تتلقى القواعد العسكرية الروسية هجمات عديدة مجهولة المصدر في سوريا، تثير التساؤلات بين المسؤولين الروسيين، حول أصحاب تلك الغارات.

وذكرت صحيفة ” ذا إندبندنت ” البريطانية، إلى أن آخر الغارات، وأكثرها غرابة، كانت بـ10 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات سقطت فوق قاعدة حميم الجوية، مقر قيادة عسكرية روسية تقع في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وطالت ثلاثة هجمات أخرى قاعدة بحرية روسية في طرطوس، ميناء سوري قريب من اللاذقية.

وقالت روسيا إن تلك الفصائل تخضع لسيطرة القوات العسكرية التركية، وعليه قامت وزارة الدفاع الروسية بإرسال رسائل لرئيس أركان الجيش التركي ولرئيس جهاز الاستخبارات مشيرة إلى ” الحاجة لكي تنفذ أنقرة تعهداتها بشأن ضمان الالتزام مع النظام بوقف العمليات العدائية في سوريا ” .

وصرح وزير الدفاع الروسي، يوم الاثنين، بأن جيشه تمكن من السيطرة على ” أهداف جوية مجهولة الهوية، وأنه تم إسقاط سبعة منها، فيما انفجر ثلاثة في منطقة مجاورة من قاعدة حميميم، في 5 يناير 2018 ” .