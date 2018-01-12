بالفيديو.. زوج يفاجئ زوجته ويحتفل بتخرجها بطريقة رومانسية أمام كليتها
احتفل شاب سعودي بتخرج زوجته بطريقة رومانسية أمام كليتها، تعبِّيرا وتقديرا لها على تفوقها، في بادرة لاقت على اعجاب الكثيرين.
أظهر ذلك مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب وهو يطوِّق عنق زوجته بعقد مطرز بالقلوب والزينة، ويضع على رأسها قبعة التخرج.
ولم يتسن التأكد من المنطقة أو المدينة التي حدثت فيها الواقعة بالضبط، إلا أن بادرة الشاب لاقت أعجاب الكثيرون لما يكنه الزوج من حب وتقدير لزوجته.
شاهد ..
.
في السعودية .. كيف احتفل زوج بتخرج زوجته؟.
.#زوج_يحتفل_بتخرج_زوجته
. pic.twitter.com/qugfcoaM1P
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 12, 2018
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 28 دقيقة
ابك بلاش تمشي علاكم حركات هالكمخ…
جايب واحد يصور للنشر و للشهره…
عيب علاك يالورع تخلي حرمتك وسيله للإستعراض… لو كنت صادق ومخلص كان سويت الحفل بجمعة الأهل وبلا تصوير ونشر…. ترفعوا عن هذا
معلمة[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 17 دقيقة
اوك
ماأحب نشر الخصوصيات وكان بإمكانك تحتفل فيها في بيتكم أو مع عائلتكم