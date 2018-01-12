بالفيديو.. زوج يفاجئ زوجته ويحتفل بتخرجها بطريقة رومانسية أمام كليتها

عادل الحربي(صدى):

احتفل شاب سعودي بتخرج زوجته بطريقة رومانسية أمام كليتها، تعبِّيرا وتقديرا لها على تفوقها، في بادرة لاقت على اعجاب الكثيرين.

أظهر ذلك مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب وهو يطوِّق عنق زوجته بعقد مطرز بالقلوب والزينة، ويضع على رأسها قبعة التخرج.

ولم يتسن التأكد من المنطقة أو المدينة التي حدثت فيها الواقعة بالضبط، إلا أن بادرة الشاب لاقت أعجاب الكثيرون لما يكنه الزوج من حب وتقدير لزوجته.