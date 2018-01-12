عادل عزت: زيادة عدد المحترفين سيقلص رواتب اللاعبين المحليين

نواف السالم(صدى):

قال عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن سبب وراء رفع عدد المحترفين إلى سبعة لاعبين، يرجع إلى تقليص أجور اللاعبين المحليين.

وقال عزت: ” رواتب اللاعبين في الدوري السعودي يعد مرتفعا مقارنة باليابان، أو أمريكا، أو الصين، أو أستراليا، ولذلك من المستحيل احتراف اللاعب السعودي في هذه الدول ” .

وأضاف: ” عدد الأجانب الكلي في الدوري السعودي، حتى عقب رفعه إلى 7، لا يزال أقل من السعوديين، مقارنة بالدوريات الكبرى ” .

وأشار عزت إلى أن النتائج الإيجابية لهذا القرار، قائلا ” هذا الموسم وصل مبلغ أجور اللاعبين 46 مليون ريال في الشهر حتى الآن، ولكن حسب تخطيطنا فإن الرقم سيتقلص إلى 24 مليون ريال في العام القادم، ونطمح لاحتراف السعودي في الخارج ليتم استدعاؤهم إلى المنتخب وهم في أفضل شكل احترافي. سيتم تقييم التجربة نهاية الموسم، بوادر إيجابية، تقلصت أجور اللاعبين، دخل لاعبون كثر الست أشهر ولم يفاوضهم أحد ” .